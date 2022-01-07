家長怪營釘凸出害小孩受傷縫5針 網友齊挺營主轟怪獸家長

新冠疫情導致無法外遊，露營成為近年流行玩意，不過人多自然爭拗多，最近就有家長指摘隔離帳縫營釘過份凸出，導致其小孩跌倒受傷流血，要縫5針。不過，營主其後現身反擊，講出另一個版本，獲得普遍網友支持，反指該家長是怪獸家長。

台灣facebook露營群組「露營公社」最近姓林家長發文表示：「這篇文是想提醒各位家長，朋友團這週露營遇到小孩腳勾到別人天幕營繩嘴巴撞到營釘大量流血事件，事發現場的營釘如此突出，前所未見......凸出那麼多為什麼不用營釘防護套？ ......露友們請小心，多加留意，可能下次這營釘出現在您隔壁帳。」

營主：好心沒好報

該位林姓家長的發文還上圖片，不少網友都認同營釘確實凸出，批評營主沒安全意識。然而，隨著張姓營主發文反駁，民意即時反轉。營主表示，該位家長貼圖所見營釘凸出，是事後所拍，營釘是小童絆倒時拉起的。她貼圖為證，可能她的營地非常整潔，營釘亦深入地下。

營主表示：「某一帳的小朋友跑來我們帳篷旁邊的一顆小樹穿梭嬉鬧，結果很不幸的，小朋友的腳勾到我們天幕的營繩跌倒嘴巴撞到營釘，大量流血，我們邊止血邊急著尋找小朋友的家長，找到後立即請家長帶去急診。」沒料到家長其後找她要醫藥費，她表示：「你把小朋友放生，跑來我們的帳篷旁邊玩，導致孩子受傷了，責任在我們嗎？」

張姓營主貼圖澄清營釘深入地下，而且遠離公眾區域。 圖擷自 露營公社

營友：小孩硬要在人家的繩子裡鑽來鑽去

除了營主現身外，另一位網友表示當時亦在該營區：「我就在此帳篷隔壁，目睹一切......這小孩硬要在人家的繩子裡鑽來鑽去，而且受傷這小孩並不小隻，目測有130至135公分左右，並且肉肉的，然後勾到繩子絆倒撞上營釘，另外，當下營釘並不是原po（受傷孩童家屬）說的那麼高喔！再說，那裡並不是公共區域，那位子就是人家的營位，自己小孩沒顧好還怪別人！』

該名被家長指摘的營主的表示，場地負責人正在處理事件，網友都支持她不要付醫藥費。

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文章授權轉載自《香港01》