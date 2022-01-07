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小孩自摔受傷 飯店事後「關心慰問不夠」母抱怨引論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
旅館示意圖，非當事飯店。圖／ingimage
旅館示意圖，非當事飯店。圖／ingimage

臉書社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》一名網友抱怨桃園某大飯店，卻引來網友論戰！該網友貼文表示，自己在11月底住宿時小孩跌倒受傷，因此叫了救護車。沒想到事後櫃檯不但沒詢問傷勢如何，退房後數天飯店也沒有任何關心慰問。她因此痛罵「這是服務業該有的態度嗎？」

該貼文指出，事發當天，他們正準備退房，但小孩在房內突然跌倒，還一直喊痛。檢查後發現耳朵受傷流血，且似乎有掀開，大人們馬上請櫃檯叫救護車。但櫃台之後又來電，表示因為救護人員需要知道傷勢情況，請他們直接打119。救護車來了以後，他們便收拾行李到櫃台退房，退房時櫃台完全沒詢問「為什麼叫救護車？小孩怎麼了？傷勢還好嗎？」

事情過後，由於都沒有接到任何關心電話，她打給客服抱怨，並得到當日值班的櫃台人員回電，表示「不好意思」，但之後就未再接到任何慰問。她生氣的指出「飯店不是服務業嗎？這是服務業的處理方式嗎？透過櫃檯撥打119，櫃檯會不知房內發生意外嗎？怎麼連基本的關心、慰問都沒有？這樣子的服務態度，真的不會再入住了！」

許多網友都認為該先釐清事故起因是否和飯店有關，如果無關那的確「沒有飯店的事」。有人說「貼心服務也不至於包山包海，孩子受傷請自己照顧好」、「請問她們要給什麼回應，免費再住一次？」、「我每次入住錢包也都一直喊痛，業者也都沒關心過」；但也有網友同意飯店作法能改進「覺得飯店意識到有救護車到場，是應該要關心一下，完全不聞不問確實給人感受不太好。」、「飯店是蠻冷漠的，救護車都來了，也沒關心一下狀況 」、「其實做家長的都知道是自家孩子的問題，也不是要飯店什麼補償，只是多一句關心的慰問 」。

救護車 旅遊業

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