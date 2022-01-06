開車總遇三寶「路怒症超嚴重」 過來人曝解法：轉換心境

開車上路偶爾會遇到一些比較不會開車的「三寶」，但如果每次遇到都生氣，那很可能就會變成「路怒症」了。對此，一名網友承認自己有路怒症，只要遇到不守規矩的車就會「按喇叭+一直唸」，甚至因此影響到自身上班的心情，讓他好奇是否有「降低路怒症的方式？」

原PO在PTT上以「如何降低路躁症」為題發文分享，因為上班一定要開車，但偶爾在開車路上遇到有不守規矩的前車時，就會按喇叭加一直唸，更因此影響到自己上班的心情，便想藉此貼文詢問能降低路怒症的方式。

此文一出，便有許多網友給出建議表示，「少開車」、「開勞斯萊斯沒這困擾」、「坐Uber」、「換油電車就不太理會了，我就順順開」、「聽古典樂，我個人覺得有幫助」、「車上放大悲咒」。

此外，最多人建議的方式就是「檢舉」，紛紛表示，「以前覺得檢舉很麻煩的時候，就是看一台氣一台，氣噗噗。當我開始學會檢舉時，整個心境大轉變，都很想拜託前車來個明顯跟嚴重的違規。想到他因為違規，搶快幾秒鐘，丟了幾個小時的工資，心情就覺得很愉悅，供你參考。」