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早餐配壯陽藥？女外送員見「這備註」羞喊：一早就這麼激烈

聯合新聞網 / 綜合報導
現今不少人會利用外送平台訂購餐點，也有些消費者會要求外送員「幫忙買東西」。 圖／聯合報系資料照
現今不少人會利用外送平台訂購餐點，也有些消費者會要求外送員「幫忙買東西」。 圖／聯合報系資料照

現今不少人會利用外送平台訂購餐點，也有些消費者會要求外送員「幫忙買東西」，其中最常見的就是幫忙買菸，但日前卻有網友分享，自己遇見「要求幫買壯陽藥」的客人，讓她直呼「一早就要那麼激烈嗎？」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，自己某天在跑外送時遇到一位客人用外送叫了早餐，但鐵板麵套餐下方卻備註「菜市場裡的XX藥局，幫買威而鋼1顆，謝謝。」原PO更補充說明，當天接到訂單時也才早上7點多，想不到客人一大早就有如此辛辣的行程，便藉此貼文無奈表示「狼客啊～一早就要那麼激烈嗎？小妹無法幫你效勞！」

此文一出，引起網友笑喊「鐵板麵只是虛招，威而鋼才是重點」、「或許他高山症發作需要」、「備註是許願池嗎」、「送過保險套還有偉哥，別在意那麼多，反正送多了送久了您也應該看過很多了。」

此外，也有專業網友分享，因威爾鋼有助於血管擴張，因此其用途不一定是壯陽，也可以預防高山症，「說不定他等等吃完麵要去爬山」、「不好說，威而鋼是血管擴張劑」、「這是在救人，會出人命的。」

威而鋼 外送員

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