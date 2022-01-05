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他被店員推銷汽油精好奇「有用嗎？」 網曝1關鍵：比較順
到加油站加油時，店員會詢問是否要購買汽油添加劑，可將引擎內部的積碳現象去除，但不少人也好奇是否真的對愛車有幫助。一名網友表示，去加油時常常被店員推銷而買了汽油精，於是想問問，「汽油精到底有沒有用啊？」，引起不少網友熱議。
一名網友在PTT「八卦版」發文，他每次到加油站加油時，都會被店員推銷買汽油精，每次都忍不住買了，但一次又得買一套6瓶，於是他好奇，「汽油精到底有沒有用啊？」，引起不少網友熱烈討論。
網友紛紛表示，「有點用，我機車加完催油門會比較順」、「去量販店買汽車用的，一瓶250cc比機車用50cc划算」、「有用，老機車加下去都不會熄火了」、「有，引擎比較不會抖，加速很順」、「老車有用啦」、「老車有用，新車沒用」、「買快樂跑，一瓶200有用」。
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