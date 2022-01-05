竹科男PO一家三口月支出明細 網讚伙食費好省：怎麼做到的

家庭消費支出應該多少才算合理呢？每個人情況都不一樣。不過歲末年終，仔細回頭檢視自己以往的理財消費習慣，如果有發覺不對勁的地方，也許新的一年可以重新調配。

一名在竹科上班的網友在ptt發文，po出自己2021年的支出狀況，其本身是兩大一小的小家庭，家庭年總收入約200萬，包含了薪資收入、股息/基金配息收入、股票/基金資本利得收入等。

總結各年度月平均支出大約接近10萬，跟其他年度的差異不大，不過他的支出表引發許多網友們熱議。仔細一看，前四大占比最大宗的分別為房貸、幼兒園學費、伙食費及醫療險。

若再加上其他的日常生活雜支，例如管理費、汽機車油錢、電話費、水電瓦斯費、網路費及娛樂費等，一年下來的總支出破了120萬。但這整個支出表最讓網友們驚訝的則是占比第三名的伙食費，月平均花費1.5萬，年花費約18萬。

不少人看了皆認為其伙食費實在太省了，「伙食費這樣在新竹算很低耶」、「住新竹這樣真的很省、很厲害」、「我還沒小孩時都沒那麼省」、「房貸怎麼可以那麼少」、「很強、過得很精實」、「全部都好省喔！我住新竹總花費快兩倍。」

還有人感嘆表示，「同為新竹人，光自己一個人的伙食費就要1萬元了」，也有人看完覺得學費太貴，「幼稚園真是吃錢怪獸」，甚至有人認為水電費好少，應該要學學原po，另也有人訝異，「這麼省還是花了120萬，好可怕！」但看整體支出是真的很多錢，分拆各別項目來看，又覺得花得滿省的。

有網友好奇想知道究竟原po是怎麼省錢的？對此，原po也在底下推文回覆說「可能平常中午都吃公司餐廳，所以開銷不大吧！」還有新竹人表明二個人就吃掉三倍，「好窘」，原po則回說「可能你們比較重視吃的方面吧！」