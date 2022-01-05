蘿蔔糕「酥一點」加5元很合理？他列4點認同：10元內都便宜

不少人買餐點都希望店家可以幫忙客製化，就有一名網友在早餐店的菜單上發現港式蘿蔔糕「酥一點」卻要多5元，認為根本變相漲價，但有網友提出4關鍵認為需要耗費更多料理時間，「客製化加錢不為過」，引起正反兩方激戰。

一名網友日前在批踢踢（PTT）八卦版表示，到一家早餐店想吃酥脆一些的蘿蔔糕，發現菜單上一般的港式蘿蔔糕為25元，但「酥一點」卻多5元變成30元，認為「不就煎久一點就好，多煎3分鐘就要5元嗎？」詢問網友這種「店家服務」是否合理。

一名網友認為，蘿蔔糕「酥一點」要多5元不合理，卻引來正反網友激戰討論。（翻攝自PTT）

不少網友看完後紛紛回應表示「我都沒加錢過耶」、「這麼多煎炸物，為什麼只有蘿蔔糕有酥一點」、「黑店吧」、「台灣商人真的很會」、「叫奧客閉嘴的方式而已吧」、「這菜單第一次看到耶，老闆也太會算了」、「老闆可笑，那荷包蛋半熟有沒有退錢啊」，有人還開玩笑說「軟一點能少5塊（元）喔」、「我都點生的，直接帶走不用錢。」

但也有網友持不同立場，認為「時間成本增加了」、「可能指定要煎咖恰（指酥脆一點）欸的客人多，以價制量」、「尖峰時段煎台很忙，為了你多花3分鐘不值得。」還提出4觀點，表示「含客製化＋佔鐵板作業空間＋瓦斯費＋人工」額外加價在10元範圍內算是便宜。