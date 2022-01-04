市場買4塊冬筍價格嚇壞眾人 內行人曝1原因：這季節很合理

近日不少東西物價上漲，速食店、小吃店等接連調漲價格，就連其他民生用品也漲價，而隨著年關將近，讓人在採買上備感壓力。一名網友昨（3）日在臉書貼文抱怨，表示去市場買冬筍，沒想到僅僅4塊竟然要價600元，讓他超傻眼，貼文一出也引起鄉民們熱烈討論。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看到，4塊冬筍中間放了一個打火機做對比，尺寸都不大，約莫一個手掌大小，但卻要價600元，讓原PO嚇傻了，無奈地說「好吧，這樣600元，買都買了」。

貼文引起熱議，不少人看到價錢驚呼「這麼貴怎下得了手啊，雖說冬筍比較貴，但也貴的有點離譜了」、「嚇死了！我家的田其中一塊就是竹林，我們吃到不要不要的」、「吃金呀！太貴了」、「貴得離譜」、「你被坑了吧！太貴了，而且貴很多」、「貧窮限制了我的想像」、「好誇張的價格」。

不過也有網友認為挖採不易，這樣的價格其實很合理，「冬筍這個價格正常啊，有什麼好po的」、「竹筍都是帶殼秤重，這個季節這樣的價錢應該很正常」、「其實這個價錢不貴，我們家這個季都在挖冬筍，真的很辛苦，而且還不一定挖的到。說真的，真的是要靠運氣」、「真的不貴，冬筍長在山坡，生在地底下，要有經驗的人才挖的到，還要會爬山」。