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加油插隊被擋！男左思右想「熄火不走了」 好市多員工回擊被讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男車主想插隊被好市多員工阻擋，竟直接在原地熄火擋路示威。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」
一名男車主想插隊被好市多員工阻擋，竟直接在原地熄火擋路示威。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

美式賣場好市多（Costco）除了賣各式各樣的進口商品，附近還會設立加油站，提供會員就近便宜加油，不過目前台灣僅有中壢店和北台中店提供此服務。近日有網友在中壢好市多目擊一起插隊事件，員工處理方式被千名網友讚爆。

原PO發文表示，近日去中壢好市多加油排隊時，一位陌生男想隨柴油車插隊，就算員工要他重排，還是裝傻不理，甚至牽拖員工態度不佳、車子被擦撞等，但員工霸氣表示，「不遵守規則，就算排到加油機前了也不會讓你加油」，接著便引導後車超越插隊車先去加油。

但男子不聽勸，竟使出「原地擺爛」的奧步，直接在原地熄火來抗議，沒想到一山還有一山高，員工接著拿出三角錐，放在插隊車輛後面，並且持續引導後車繞過插隊車輛。

而全程目睹的原PO則大讚，員工處理速度迅速，感覺超有經驗，而且「氣勢超帥，必須表揚」，遇到奧客就應急事緩辦，快就是慢。貼文一出引發討論，至今已經吸引7千多名網友按讚，網友紛紛留言，「讚啦！插隊還很有理呢！臉皮厚到比鱷魚還厚」、「工作人員這樣做超帥！就是有些人仗著不要臉，天下無敵！」、「這個國家社會需要多一點正氣」、「幫他加薪」。

好市多 加油站

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