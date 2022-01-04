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田地化身特大米血糕！ 網友笑喊「老闆，我要加辣」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友見路邊一田地的形象，猶如特大版的米血糕。圖擷自Dcard
網友見路邊一田地的形象，猶如特大版的米血糕。圖擷自Dcard

想像力可以讓生活變得更有趣，Dcard日前一篇貼文中的「特大米血糕」照片，惹得網友們哈哈大笑，引起熱議外，還有網友留言「你害我認真了」、「老闆，我要加辣」。

原PO在Dcard貼出的照片，看到鄰路邊一塊斜坡土地上，有4塊被開墾成長方型的田地，上面布滿黃色的粉末，每塊田地上除有零星綠色蔬菜冒出頭外，還各擺放兩支竹竿，並被周遭的蔬菜田包圍。原PO在貼文說明「在宜蘭的路邊發現的，看起來好好吃」，原來乍看之下，這4塊布滿黃色粉末的田地，加上竹竿，像極串好的「特大米血糕」加上香菜，真想咬它一口，大快朵頤一番。

看到貼文的網友們，紛紛留言表示「超煩，笑死」、「很好笑啊」、「真的好瘋喔」、「巨大化」，有網友驚訝的說「還有香菜ㄟ」、「看起來好好ㄘ」、「香菜拿掉就更完美了，光看就餓」、「好想吃」，更有網友認真說「竹籤怎麼是放在上面的呢」、「好喜歡這偽裝置藝術」。

一位網友好奇問說「為什麼要把土地弄得像花生粉豬血糕」，此舉引出有植物醫學專業背景的網友回應「這個一方一方的是畦，做畦是排水、根系透氣用的。上面花生粉的部分我猜是米糠，施肥用」，另有網友表示「覆蓋稻草或稻殼為了防止雜草及保濕、保暖，且慢慢腐化後變成植物的肥料」、「他用竹竿壓，我覺得是稻草加稻殼」。

宜蘭

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