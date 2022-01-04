想找好工作全靠高學歷？ 網曝：做這項職業沒差

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聯合新聞網 / 綜合報導
學歷到底重不重要常引起討論，但多數人認同學歷對於找工作，有一定程度的影響。示意圖／ingimage
學歷到底重不重要常引起討論，但多數人認同學歷對於找工作，有一定程度的影響。示意圖／ingimage

學歷到底重不重要，常成為熱門討論話題。有人認為學歷是踏入社會工作的敲門磚，找到一份好工作，就可能成為改變一生的契機，但也有人認為空有學歷無用，要具備能力才是最重要的，就有網友好奇問，到底「學歷對自己整個人生的影響有多大？」

一位網友在《PTT WomenTalk》以「學歷影響人生多大」為題發文寫道，「很多人說學歷只會影響到第一份工作，後面自己的努力可以彌補學歷的差距」，但學歷真的不重要嗎？想知道其他人的想法。

貼文引發熱議，多數人認同學歷對人生的影響很大，留言回應「可能一輩子到老都會被檢視學歷」、「沒好的學歷連基本工作都錄取不了」、「很多工作單位裡面的人，好學歷可能都是基本的」、「學歷是一個籌碼，不見得會大富大貴，但起碼可以讓你有所憑藉」、「當你既沒有一技之長也沒有後台，好學歷就是神助」、「差蠻多的，思考的方式會變得比較不同」、「我私立學店畢業，只能說會影響。但是有心讀書改變就去考上研究所」。

有網友舉自己鄰居為例表示，「我鄰居家裡看起來老舊，兒子靠四大碩學歷進台積電沒幾年五子登科，青梅竹馬更魔王，考上醫生光宗耀祖，全部靠學歷」，直言「如果說學歷沒有用，那是你的學歷沒有用！不是學歷沒有用」。

雖說學歷對謀職有一定的影響，也有人認為「學歷是門票，能力好一切都無關的」、「第二份工作離職後真的就沒那麼重要了」、「我覺得人格特質比較多啦，野雞大學英文學好，外商玩到老」、「外商就看實力」、「如果你是要做業務就沒差」。

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