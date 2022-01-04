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連開八袋超商福袋內容物都一樣？網曝挑選原則

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》
圖／截自臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》

年節將至，許多超商也順勢推出福袋商品。有民眾在開賣第一天就前往搶購試手氣，沒想到連開八袋，竟然都是同樣的內容物。他將結果在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發表後，引起網友熱烈討論福袋該如何購買，有網友也點出秘訣「要看編號」。

該網友說，他在超商買的福袋編號都是A，結果原來同樣編號「內容物都是一樣的」、「刮刮樂也都只刮到5元折價」，他還分享心得「一個編號買一個就好，都一樣的東西」。有網友也分享店員提供的資訊「這次有abcde款，每天都會來不同款，今天是a，明天是b，以此類推」，因此分不同天來買比較合適。

有網友認為PO買的福袋其實內容不錯「100這樣其實不貴，洗衣香豆都30元了」、「一天開一包，假裝不同天買的。」雖然不同超商作法不同，但根據其他網友分享，大部份超商都會在福袋上註明編號，避免顧客買到重複的東西，因此看編號買的原則其實都可以用。也有人認為買福袋時選「重量重的」，較有機會買到質感好物。

福袋 超商

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