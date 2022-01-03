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超商捐款箱驚見「一疊千元鈔」 全網笑翻喊：絕對是喝醉

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO發現超商櫃檯旁的捐款箱內有一大疊千元鈔票。 圖／翻攝自《爆廢公社二館》
原PO發現超商櫃檯旁的捐款箱內有一大疊千元鈔票。 圖／翻攝自《爆廢公社二館》

台灣的便利商店數量眾多，提供的服務更是五花八門，而通常在超商的結帳櫃檯旁邊都會放個「愛心捐款箱」，讓民眾在消費找錢完，還能順便捐贈零錢當作愛心。有一位男網友某天就發現超商捐款箱內，竟然有一大疊「千元鈔票」，發文貼照分享後讓不少網友笑稱「這是不是喝醉啊？」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，自己某天在超商準備結帳時，低頭一看竟然看到愛心捐款箱裡面有「一大疊千元鈔票」，讓他嚇得直呼「這個人不是特別有愛心，不然就XX的有錢」。

而從原PO分享的照片可見，捐款箱內真有一大疊藍色的千元紙鈔。此文一出，也引起許多網友留言，「善心人，年終獎金今年一定領不錯」、「說不定跟老婆吵架，故意的」、「應該是不想把年終給老婆」、「狂」、「我有這樣還過願，但沒這麼厚」、「不管怎樣講、都是個有能力的人」。

但也有許多網友猜測，這名捐錢進去的人應該是酒醉了，「應該是喝醉…」、「喝醉了吧…等醒來後…」、「他只是喝醉了」、「喝醉也不要這樣」、「喝醉了，以為投的是發票」、「絕對是酒醉」、「很多是喝醉的XD」。

捐款 愛心 便利商店

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