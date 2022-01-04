他在台中吃自助餐花150元自嘲「真肥宅」 網笑：你只是盤子

自助餐價格會隨時價波動，且都是由店家自行喊價，少有明確標價。有網友分享「花了150元的自助餐」，並表示「我是不是可以自稱真肥宅了？」其他網友則傻眼表示，「這是盤子，不是肥宅」。

PTT網友表示，他近日在舊台中市區吃自助餐，餐點品項包括炸排骨、豆棗、茄子、花椰菜、蒸蛋、一碗白飯，整盤要價150元，他表示「我是不是可以自稱真肥宅了？」

其他網友對於價格多感到驚訝，留言「這樣150？」、「150才這樣喔？是我太久沒吃自助餐嗎」、「這樣你吃得飽？」、「菜比肉還貴？」、「好盤喔，才這樣」、「肥宅的菜色才不會這麼健康」、「物價變貴，讓肥宅肥得沒有自主權了」、「台北也沒這麼貴，這是盤子不是肥宅」。

許多網友都認為菜色品項都是便宜小菜，總價不應高達150元，有人留言「茄子嘔嘔嘔」、「茄子超噁」、「豆棗便宜吧，蒸蛋是多貴，茄子我呸」、「夾豆棗跟本不懂吃」、「夾豆棗不是肥宅是盤子」、「夾豆棗等於大大大盤子」、「原來豆棗真的會有人吃」、「自助餐夾豆棗，店家感謝你」、「豆棗很便宜吧？花椰菜現在很便宜」、「豆棗不是免錢的嗎？」、「豆棗是加工食品，不是食物」。