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阿滴訪AIT處長1動作被罵「最失敗外交」 網反挺：沒那麼嚴重

聯合新聞網 / 綜合報導
阿滴將筷子插入碗內。圖／取自Dcard
阿滴將筷子插入碗內。圖／取自Dcard

YouTuber阿滴英文擁有269萬的點閱數，他近日訪問美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，吸引超過30萬人次的觀看數。不過有眼尖網友發現，阿滴在與孫曉雅吃飯時，沒有將筷子平放於碗上或盤上，而是直接「插入碗中」，是老一輩所忌諱的行為，有網友批評是「最失敗的國民外交」，但也有人緩頰「不覺得很嚴重」。

阿滴近日訪問孫曉雅，請孫曉雅回答網友的提問。不過Dcard網友指出，阿滴在與對方吃飯到一半時，沒有將筷子平放於碗上或盤上，而是直接「插入碗中」。

有網友認為，這種筷子的擺法是「祭祀或是恭請先靈享用」，通常是在為往生者祭拜時才會做的動作，對比孫曉雅是好好的將筷子平放於碗上，阿滴的行為顯得更加諷刺，狠批「一個動作卻壞了整鍋粥，最失敗的國民外交」。

但是多數網友都認為，這並不是什麼大問題，質疑是酸民找碴，其他網友留言「還好啊不覺得很嚴重，人家可以為台灣發聲，不像你只能在網路敲鍵盤」、「插著拜你們這些酸民」、「你代替外賓被冒犯，我們替你尷尬」、「如果來賓覺得被冒犯的話，你覺得人家不會講？」、「你拜拜都插斜的這樣喔？」

阿滴影片內，許多網友紛紛留言鼓勵「感謝阿滴讓大家有機會接觸到AIT，很好的經驗」、「誠摯感激阿滴給這麼棒的內容，能和孫處長聊天，應該是非常難得的機會，也讓大家多了解AIT在台灣到底在從事那些業務，覺得蠻棒的，希望台美能盡量努力常保現在這樣好的關係，台美友好，也為台灣和美國加油」。

孫曉雅 Dcard YouTuber 阿滴

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