女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

總統府元旦（1日）舉辦升旗典禮，衛福部長陳時中與60名醫護上台領唱國歌，其中一名醫師正是過去在婚禮上熱舞而爆紅的正妹女醫曹玉婷。她也在臉書貼文分享，並表示「祝福我最愛的台灣永遠是為世界做出美好貢獻的堅韌之島」。

總統府元旦升旗典禮主題為「堅韌台灣 立足世界 World as One」，長達兩年的時間，全球各地受到新冠肺炎疫情摧殘，台灣能守住本土疫情，醫護、防疫人員是最大功臣，希望能藉此典禮對所有醫護防疫人員表達感謝。

指揮中心指揮官陳時中在元旦升旗典禮上帶領60名醫護，在台上領唱國歌，其中一名醫師就是2015年因為在婚禮上熱舞而爆紅的正妹女醫曹玉婷。她當時身穿婚紗，帶領4名舞者在婚禮會場中央熱舞，該影片吸引78萬人次點閱，網友狂讚「好會跳的新娘子」。

曹玉婷2015年在婚禮上熱舞引發熱議。圖／取自 臉書

該影片在當時爆紅，媒體報導曹玉婷過去就讀北一女時，擔任樂隊隊長，畢業後則以全國前五的成績考進台大醫學系，並參加熱舞社，可說是內外兼具的風雲人物。

曹玉婷跨年夜時在臉書貼文表示，「身為第一線醫療人員的我，昨日進總統府彩排國歌領唱，與五師團隊一起，備感榮幸！感謝堅守防疫崗位的每一位！祝福我最愛的台灣永遠是為世界做出美好貢獻的堅韌之島」。