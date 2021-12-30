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另一半有沒有去酒店？老司機曝「3招抓包」 網驚呼：太厲害
雖說信任是男女關係維持很重要的一環，但如果另一半常常上酒店，其實是有跡可循的。就有一名網友發文分享，3個小技巧就可以知道「男人有沒有去酒店」，貼文一出，讓網友驚呼「你怎麼那麼厲害」。
原PO在《Dcard》以「如何知道男人有沒有去酒店」為題發文，分享3大技巧，第一「樓層」，真正的老司機跟兄弟約酒店，不可能直接說去什麼酒店，都是說要去幾樓，「妳只要聽到男人跟朋友約幾樓，就可以偷聽一下是哪一間」。
第二「人事物」，原PO指出，如果妳男人是常客，妳還能聽到人家問他「有沒有認識的幹部」，幹部就是接待到店裡的業務那種角色，或是聽到他們在說幾號要「回單」，就是帳單何時要付清的意思。此外，如果講到有沒有跟小姐睡了，就會說「她有沒有出」，意思是她有沒有接那種服務，通常是講任務、出或S。
第三「打火機」，如果男人有抽菸習慣，可以看看他的打火機是不是什麼俱樂部、會所或會館，拿去上網查一下就知道，因為有些男人還會喜歡收集這些打火機。
文章曝光後，掀起大批網友熱議，紛紛留言「你怎麼那麼厲害，你是老司機喔」、「長知識了」、「這篇實在很專業，推一個」、「學到了，希望我用不到這些知識」、「你會不會變成男性公敵啊好好笑，可以出一篇怎麼分辨常去夜店的男生嗎」。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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