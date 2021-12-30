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全台灣夜市賣得都一樣？ 鄉民只推「北部這間」：道地又實惠

聯合新聞網 / 綜合報導
說起台灣的在地特色，不少人都會想到「夜市文化」。記者余承翰／攝影
說起台灣的在地特色，不少人都會想到「夜市文化」。記者余承翰／攝影

夜市是台灣相當具有代表性的文化特色，不過有網友認為，其實全台灣的夜市販售品項都大同小異，甚至可說是毫無新創概念可言，也看不見各縣市的地方特色差異，讓他相當失望，話題引發熱議。

原PO在PTT發文表示，不論是本國人或外國人，問起在地特色時，很多人都會提到夜市文化，各縣市的政府也經常協助宣傳，希望大家支持各地攤商。然而，他認為從北台灣到南台灣，每一條夜市商圈販賣的品項，幾乎高達9成都差不多，沒有創新、更看不見地方特色，讓他忍不住問道「 沒人發現全台夜市都賣一樣的東西嗎？」

文章曝光後，許多網友也紛紛附和「你今天在A縣市吃完，明天去B縣市搞不好還遇到同一家」、「類型像就算了，有些是跑去外縣市開某地美食的店，莫名其妙」、「去台中旅遊，結果能買宜蘭牛舌餅」、「全台灣老街根本也變連鎖店」、「大部分都是紅什麼就抄過去」；有人則推測原因，嘆道「沒辦法，台灣小」、「交流頻繁本來就容易同化」、「就台灣文化，日本也是走到哪都在賣拉麵和丼飯」。

不少網友則不約而同點名基隆夜市，認為基隆是眾多夜市中還算保有地方特色的夜市，直呼「基隆廟口夜市算是相對有特色」、「基隆夜市比較特別一點，很多螃蟹」、「基隆啊，算很原創的夜市」、「基隆夜市就很有特色啊，生在基隆可惜了」、「基隆真心棒，而且東西都算合理價格」。

說起台灣的在地特色，不少人都會想到「夜市文化」，眾多夜市當中，許多網友認為基隆夜市是還算保有地方特色的夜市。記者許正宏／攝影
說起台灣的在地特色，不少人都會想到「夜市文化」，眾多夜市當中，許多網友認為基隆夜市是還算保有地方特色的夜市。記者許正宏／攝影

夜市 基隆 老街 PTT

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