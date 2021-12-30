塑膠椅中間為何設計孔洞？ 內行揭「4實用功能」：不開洞不行

不少活動經常會使用收納方便、搬動容易又耐用的「塑膠椅」供來賓坐下休息。而近日有網友就透露，雖然從小到大都經常看見塑膠椅出現，卻從來不知道塑膠椅中間總有「孔洞」的用途與功能，好奇詢問背後原因。話題曝光後，釣出許多內行人出面解答。

一名網友在臉書社團「你現在在幹嘛」發文表示，他最近赫然想到，雖然自己坐了10幾年的塑膠椅，但一直都不知道塑膠椅正中間特地設計一個洞口的理由，納悶直呼「中間的孔洞是幹嘛用的？有人知道嗎？」並貼出一張台灣大大小小聚會中相當常見的紅色塑膠椅照片。

貼文曝光後，許多內行網友馬上解答，孔洞的設計目的其實主要是為了堆疊時能夠「排氣」，不至於讓兩張椅子相互吸住難拔，紛紛留言「疊起來再拿時有個洞壓力才會平衡，不開不行」、「方便排氣用」、「椅子疊放在一起的時候中間有個洞，才比較好拿起來」。

事實上，過去也曾有網友討論起相關話題，當時有人就統整了塑膠椅孔洞的4大功用，除了方便排氣之外，開洞設計也能讓使用者坐起來更透氣、拿放椅子時更方便搬動，以及對業者來說，有開孔的造型比較容易脫模，並更節省塑膠原料。