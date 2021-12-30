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他問「今年台灣最有感的改變？」網一面倒哭：物價飆漲

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北南機場夜市多店家都貼出漲價公告。記者余承翰攝影／報系資料照
圖為台北南機場夜市多店家都貼出漲價公告。記者余承翰攝影／報系資料照

眼看著一年又走到盡頭，你是否覺得2021這一年過得很快呢？有位網友在PTT八卦板提出大哉問，想知道「今年台灣最有感的改變」是什麼？引起熱烈回響。

回顧台灣這一年，可以說是風雨不斷，去年的疫情模範生今年陷入三級警戒；再來是太魯閣車禍、城中城大火等災害頻傳，還有大停電、缺水、搶疫苗，民生物資上漲等也讓台灣人很有感，當然也有好事發生，像是台股站上萬八，奧運健兒優秀表現感動全台灣人。原PO表示，眼看就會要過完2021年了，「今年台灣有甚麼改變是讓你各位最有感的啊」？

市井小民對物價最有感，「物價、房價飆漲」、「房價漲300%、央行不升息繼續炒匯」「房價還有輿論，以前房價物價漲，罵政府，現在房價、物價漲，罵政府會有人說你自己不努力 你又做了什麼之類的云云」、「什麼都變貴」、「吃的、用的都漲價，超有感哦」。

有人憂心能源問題，「停電變多了」、「突然發現我們又像第三世界國家一樣，要擔心今天會不會斷電/水了，哭啊」。

有人對治安有疑慮，「無辜的人死特別多，社會安全網讚」、「酒駕多了？」、「可教化的殺人犯越來越多，司改越來越成功」、「精神病又犯法的人越來越多」。

有人覺得疫情影響最大，「外出都戴口罩吧」、「滿街都是戴口罩 如果沒有肺炎，一輩子都看不到這種景色」。

物價 口罩 房價

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