作家勸世文「千萬別幫訂年菜」小媳婦血淚史：從第一道被嫌到最後一道

明年1月31日就是除夕夜，圍爐吃年夜飯是過年重頭戲，不少人想省事，會選擇去餐廳圍爐或訂現成年菜，輕鬆加熱就能上桌。但女作家黃大米在臉書發勸世文，「快過年了，你千萬不要傻傻地決定幫大家訂年菜...情願包錢包紅包，萬萬不要扛下訂年菜的重責大任」。

黃大米分析，如果你幫大家訂年菜，訂到好吃的，大家會當應該，且未來訂年菜這工作就是你的。如果不小心訂到難吃的年菜，你會被大家嫌棄到臭頭。犀利PO文，讓不少媳婦大讚「說到心坎裡了啦」」。黃大米也勸誡要訂餐廳圍爐的人，「萬萬不要自己決定餐廳~~交給大家決定~~這樣比較能平安脫身」。

網友笑稱圍爐暗潮洶湧，「你以為是團圓宴，其實是鴻門宴，妯娌啊，兄弟啊，長輩晚輩的愛恨糾葛，各種廝殺都在這桌了」、「真的！訂年菜還有可能被嫌棄亂花錢」、「真的，只要說到訂年菜，千萬別接話」。

媳婦們點頭如搗蒜，「真的，第一次不知死活訂年菜，被小姑從第一道嫌棄到最後一道。話說小姑從頭到尾都沒出錢出力喔！」、「被小叔從第一道洗臉到最後一道路過」、「排了四小時訂到台南阿霞飯店年菜，結果還被嫌到臭頭」、「我曾經從北部手提一個很有名、很好吃、很重的年菜回南部，結果長輩邊吃邊嫌到臭頭，後來我再也不做這種事」。

網友也分享年夜飯最討厭行為，「最討厭說『你隨便訂，訂你們喜歡吃的就好』，結果吃的時候說『訂這個那麼貴又不好吃，倒不如自己煮』，實在很想巴下去」、「我弟都搶著訂餐廳，等吃完了就把銀行帳號傳過來，要我出一半錢！然後我還要被我爸冠上：沒弟弟懂事、摳門的哥哥罪名」、「我煮整場年夜飯，婆家大嫂遲到，以長官口吻說：辛苦了…..X，我缺這句話嗎？！」

有人大驚，「太晚看到留言了我已經定了」、「說得真好，立刻取消這想法」、「差點訂下去，還好看到大米的溫馨提醒」。

也有人逆向操作，「認真搞砸一次，以後他們就不敢叫你弄了。這才是高招」、「兒子訂跟媳婦訂就差很多...所以，這是老公的責任」、「今年決定自己煮，明年不管買哪一家，家人都會覺得很好吃」、「明年的訂年菜重任，就交給今年意見最多的人」。