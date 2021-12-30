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金融業年終豪邁發12個月？券商女員工怒揭：有一個月就偷笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名任職證券業的女網友抱怨，看到有金融業公布年終最高12個月，根本不符合事實，坦言「有一個月就要偷笑了」。示意圖／ingimage授權
有一名任職證券業的女網友抱怨，看到有金融業公布年終最高12個月，根本不符合事實，坦言「有一個月就要偷笑了」。示意圖／ingimage授權

每到年末，上班族最期待的事情就是尾牙和領年終獎金，金融業以往都發錢不手軟，多家業者也傳出今年會發超過10個月，等於上1年班幾乎可以領2年薪水。不過卻有一名任職證券業的女網友抱怨，看到有金融業公布年終最高12個月，根本不符合事實，坦言「有一個月就要偷笑了」。

一名任職於證券業的女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，看到金融業者富邦金、台新金、國票金年終獎金最高有12個月的報導，讓她忍不住抱怨「哪來12個月？」，並表示如果真的有的話要請所有按讚的人吃雞排。

她也透露，「做券商的手續費都退給客戶了，公司要確保獲利就從營業員的獎金苛扣。每一億的獎金頂多幾千塊！」，更坦言「年終要是超過一個月就抿著嘴偷偷笑了」，並且認為這個消息讓自己與營業員同事都被客戶質疑「賺很大」，實際上並沒有這回事。

不過網友看了人則認為，「『最高上看』，看來妳不是最高」、「上看12個月都是雲端上的那些人啊」、「上看12個月…下看不知道真正的心酸」、「小員工永遠就是領最低的」、「最高+上看，表示只有少數人有，就像抽獎只有一位中頭獎的意思」。

也有人表示，「富邦金控旗下那麼多關企，妳沒有不代表別人沒有」、「嗯…元大去年年終扣完稅還有10個月…」、「通常都是企業中某一個人或單位有這水準，就會被拿來大肆報導（或是企業自己宣傳），一般員工就1.5~2個月就不錯了，依我自己過去金融業的經驗就1.5，好一點2.5。只是這幾年金融業大好，一般員工應該也有個三個月吧....（離開十幾年了）」。

年終獎金 上班族 營業員

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