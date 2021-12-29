家長帶頭「拖行、腳踩」玩烏龜 兒子大喊：爸爸不要

臉書社團《新竹大小事》有網友發文表示，自己去在菜市場買了秤重計價的造型糖果，小小一袋要價500元，原本他只覺得不便宜，但回家檢查竟發現裡面竟藏有鐵片，讓他感覺受騙上當，還說自己因此「被打擊了」。

2021-12-28 16:20