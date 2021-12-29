快訊

明年23項生活新制上路！ 基本工資調至2萬5250元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長帶頭「拖行、腳踩」玩烏龜 兒子大喊：爸爸不要

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠。圖/爆料公社公開版影片
一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠。圖/爆料公社公開版影片

不少人假日會去奇美博物館遊玩，不僅可以進去博物館欣賞歷史文物，還可以欣賞戶外的美景。不過有網友卻發現一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠，影片曝光後，令不少網友相當憤怒。

一名網友在「爆料公社公開版」上傳一支影片，有家長帶著孩子到奇美博物館旁邊的草坪遊玩「帶頭玩動物」，影片中只見，一位爸爸將水池邊的烏龜拖行到數十步的草坪上，許多孩童似乎不知嚴重性想要踩踏烏龜，所幸有一名女子出聲制止，「弟弟這樣不可以，牠如果碰到人的細菌的話會很容易生病喔！」，當烏龜正倉惶想逃回水池裡時，那位拉扯烏龜的爸爸竟又伸出腳擋住烏龜，直到孩子大喊「爸爸不要！」他才將角收回，讓烏龜回到水池裡。

影片曝光後，引起不少網友紛紛怒批，「這種身教...」、「把你拖在地上爬如何，長歲數不長腦，最壞的身教」、「誇張...」、「這種父親，教育出來的孩子...無法想像為人父親是怎麼當的，還一次教壞那麼多孩子，完全錯誤的示範，氣死我了」、「好沒水準的人」、「什麼恐龍家長啊...」、「可憐」、「小孩無知就算了！當爸爸的還帶頭」、「標準老屁孩，生的孩子也是一樣，有人生沒人教」、「都幾歲了，行為舉止像個屁孩，比小朋友還不如」、「把這家長放到水裡再請環保局把他撈上來...這樣比較公平」、「心態幼稚的大人，身為孩子的父親，還欺負烏龜，最壞的榜樣」。

一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠。圖/爆料公社公開版影片
一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠。圖/爆料公社公開版影片

恐龍家長

延伸閱讀

影／台灣斑龜會算數！分辨出9和10 刷新全球爬蟲類紀錄

影／好奇小貓當乘客 好心烏龜化身「計程車」載他逛大街

永和樂華夜市烏龜當獎品塞小瓶 動保處要求限期改善

影／台灣斑龜愛吃肯練習 碩士生證實牠數感僅次人類

相關新聞

家長帶頭「拖行、腳踩」玩烏龜 兒子大喊：爸爸不要

不少人假日會去奇美博物館遊玩，不僅可以進去博物館欣賞歷史文物，還可以欣賞戶外的美景。不過有網友卻發現一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠，影片曝光後，令不少網友相當憤怒。

菜市場一袋糖果秤重要價500元 回家一看竟發現坑人秘密

臉書社團《新竹大小事》有網友發文表示，自己去在菜市場買了秤重計價的造型糖果，小小一袋要價500元，原本他只覺得不便宜，但回家檢查竟發現裡面竟藏有鐵片，讓他感覺受騙上當，還說自己因此「被打擊了」。

尾牙一人補助350元能辦在哪？網一看搖頭：已經夠爛還開條件

到了每年尾聲，公司行號紛紛開始籌備尾牙事宜，不過也有業者受疫情衝擊折衷舉辦。一名員工怨嘆自家公司今年雖然有尾牙吃，但因疫情導致公司虧損，決定僅補助每人餐費350元，讓他自嘲「是要辦在麥當勞還是肯德基？」，網友也搖頭「350真的不如不給」。

飯店這項備品最多人帶回家？房務員拜託「能拿走的就拿走」

迎接耶誕節和跨年元旦連假，部分人早已規畫好行程也訂好住宿飯店。有臉書粉絲專頁詢問大家，退房後到底會不會拿走飯店備品？網友答案幾乎一面倒，也釣出前房務人員呼籲「能拿走的就拿走」。

五月天高雄開唱一事惹惱住戶 在地人嗆五迷：學校都沒教禮貌？

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，25日起連兩個周末在高雄開唱，對幸運搶到票的五迷來說，這可是年度盛事。但對高雄世運主場館附近的住戶來說，就有不同想法了。在地居民抱怨，許多五迷來聽演唱會，在社區小巷隨意停車，居民怒轟，「學校都沒教你們禮貌嗎？」引發熱議。

傳統手機直上iPhone？網友拍到王世堅這張照片：我大堅哥數位轉型

台北市議員王世堅先前被網友抓包「邊開車邊玩手機」，事後回應稱自己拿的是傳統功能型手機沒辦法玩，並且向大家道歉。然而近日王世堅被發現走進蘋果專賣店，疑似在選購新iPhone，想幫自己升級成智慧一族。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。