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家長帶頭「拖行、腳踩」玩烏龜 兒子大喊：爸爸不要
不少人假日會去奇美博物館遊玩，不僅可以進去博物館欣賞歷史文物，還可以欣賞戶外的美景。不過有網友卻發現一名家長帶著孩子到奇美博物館的草坪時，竟將水池邊的烏龜拖到數十步的草坪上並玩弄牠，影片曝光後，令不少網友相當憤怒。
一名網友在「爆料公社公開版」上傳一支影片，有家長帶著孩子到奇美博物館旁邊的草坪遊玩「帶頭玩動物」，影片中只見，一位爸爸將水池邊的烏龜拖行到數十步的草坪上，許多孩童似乎不知嚴重性想要踩踏烏龜，所幸有一名女子出聲制止，「弟弟這樣不可以，牠如果碰到人的細菌的話會很容易生病喔！」，當烏龜正倉惶想逃回水池裡時，那位拉扯烏龜的爸爸竟又伸出腳擋住烏龜，直到孩子大喊「爸爸不要！」他才將角收回，讓烏龜回到水池裡。
影片曝光後，引起不少網友紛紛怒批，「這種身教...」、「把你拖在地上爬如何，長歲數不長腦，最壞的身教」、「誇張...」、「這種父親，教育出來的孩子...無法想像為人父親是怎麼當的，還一次教壞那麼多孩子，完全錯誤的示範，氣死我了」、「好沒水準的人」、「什麼恐龍家長啊...」、「可憐」、「小孩無知就算了！當爸爸的還帶頭」、「標準老屁孩，生的孩子也是一樣，有人生沒人教」、「都幾歲了，行為舉止像個屁孩，比小朋友還不如」、「把這家長放到水裡再請環保局把他撈上來...這樣比較公平」、「心態幼稚的大人，身為孩子的父親，還欺負烏龜，最壞的榜樣」。
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