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菜市場一袋糖果秤重要價500元 回家一看竟發現坑人秘密

聯合新聞網 / 綜合報導
圖截自《新竹大小事》
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臉書社團《新竹大小事》有網友發文表示，自己在菜市場買了秤重計價的造型糖果，小小一袋要價500元，原本他只覺得不便宜，但回家檢查竟發現裡面竟藏有鐵片，讓他感覺受騙上當，還說自己因此「被打擊了」。

該網友在貼文中表示，他去的是竹蓮菜市場，有一攤糖果店家擺設起來很漂亮，讓人每一樣都很想拿。店家標價100公克（130元），他拿了一袋超過500元，但回家後才發現兩顆糖果竟被刻意增加重量。他貼出照片，裡面荷包蛋形狀的糖果，竟夾有圓環形狀的鐵片。他灰心表示「這樣兩塊鐵片，應該可以買一個排骨便當了吧」、「以後買東西還是要小心一點，只能當作買一個教訓了」。

網友看到也紛紛表示不能接受「鐵片太誇張」、「根本坑人」、「覺得貴直接跟他說不要就可以，千萬不要勉強」、「這家真的超貴，買一點點就800元」、「價格貴我能接受，但有鐵片我覺得很過分！」

而該市場也在推文下迅速回應「您好，很抱歉讓您有如此不愉快的消費體驗，我們已嚴正譴責該名攤商，並且禁止對方再來竹蓮市場擺攤。請問是否方便與您聯絡，或是麻煩您至竹蓮市場管理室，我們會協助將款項退還給您。」

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