快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

尾牙一人補助350元能辦在哪？網一看搖頭：已經夠爛還開條件

聯合新聞網 / 綜合報導
記者王騰毅／攝影
記者王騰毅／攝影

到了每年尾聲，公司行號紛紛開始籌備尾牙事宜，不過也有業者受疫情衝擊折衷舉辦。一名員工怨嘆自家公司今年雖然有尾牙吃，但因疫情導致公司虧損，決定僅補助每人餐費350元，讓他自嘲「是要辦在麥當勞還是肯德基？」，網友也搖頭「350真的不如不給」。

一名員工Dcard論壇發洩心情，指老闆體恤大家辛苦工作，最終決定補助每人350元當尾牙餐費。而想領這350元還不容易，必須在公司上班6個月以上，且未參加尾牙者不得領現金。原PO看完訊息無奈表示能參加的人估計不超過10個人，認為公司心態是想花3500元就此打發。不少人也附和「350當施捨喔」「已經夠爛了居然還有附加條件」「真的不如不給」。

不少上班族也分享自己的慘況，「我們這五個人總共三百」「還以為我們一人500已經夠爛了」「上一家公司春酒給餐費260元」「二月過年的時候只有一杯奶茶」。不過也有人樂觀表示，知道公司每個月虧損狀況不敢期待有尾牙或年終，覺得還有工作就不錯了。

原PO也加碼吐苦水，老闆時常請假休息，「跑去釣魚還摔到水裡感冒」。對比員工們面臨疫情砍班還是一起苦撐過來，感覺實在很差，「發錢又那個態度我也是笑笑」。也透露老闆似乎不敢直接公布在公司大群組，是透過幹部私下向員工說明。

網友們看不下去老闆這番操作，幽默回應不如直接取消尾牙，再宣布老闆掏出私房錢加碼，平分給大家剛好一人350元。如此一來大家不會抱怨，「還會感嘆老闆私房錢真TM少的可憐」。

圖為尾牙示意圖，非新聞當事人。報系資料照
圖為尾牙示意圖，非新聞當事人。報系資料照

Dcard 尾牙

延伸閱讀

公司尾牙取消他嘆「一年難得的大餐沒了」 網卻大讚：超爽

尾牙哪道菜讓人最不爽？ 網一面倒點名曝光率超高的「它」

吃尾牙還要交報名費？ 他傻眼曝：公司要員工贊助獎金6千元

抽中1000元被主管「灌整瓶紅酒」 她怒列3理由：痛恨尾牙

相關新聞

尾牙一人補助350元能辦在哪？網一看搖頭：已經夠爛還開條件

到了每年尾聲，公司行號紛紛開始籌備尾牙事宜，不過也有業者受疫情衝擊折衷舉辦。一名員工怨嘆自家公司今年雖然有尾牙吃，但因疫情導致公司虧損，決定僅補助每人餐費350元，讓他自嘲「是要辦在麥當勞還是肯德基？」，網友也搖頭「350真的不如不給」。

飯店這項備品最多人帶回家？房務員拜託「能拿走的就拿走」

迎接耶誕節和跨年元旦連假，部分人早已規畫好行程也訂好住宿飯店。有臉書粉絲專頁詢問大家，退房後到底會不會拿走飯店備品？網友答案幾乎一面倒，也釣出前房務人員呼籲「能拿走的就拿走」。

五月天高雄開唱一事惹惱住戶 在地人嗆五迷：學校都沒教禮貌？

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，25日起連兩個周末在高雄開唱，對幸運搶到票的五迷來說，這可是年度盛事。但對高雄世運主場館附近的住戶來說，就有不同想法了。在地居民抱怨，許多五迷來聽演唱會，在社區小巷隨意停車，居民怒轟，「學校都沒教你們禮貌嗎？」引發熱議。

傳統手機直上iPhone？網友拍到王世堅這張照片：我大堅哥數位轉型

台北市議員王世堅先前被網友抓包「邊開車邊玩手機」，事後回應稱自己拿的是傳統功能型手機沒辦法玩，並且向大家道歉。然而近日王世堅被發現走進蘋果專賣店，疑似在選購新iPhone，想幫自己升級成智慧一族。

同事間「相互借貸10萬」不危險嗎？ 過來人淚曝經歷：很麻煩

若身邊感情好的同事跟你開口借錢，你願意借給他嗎？一名網友分享，日前發現公司內的同事間有借貸行為，其金額更高達六位數，讓他不禁直言「借到10幾萬還有辦法當同事嗎？」

「台女不意外」客委會新片宣傳失敗？ 他狠評：一個爛廣告

客委會不時推出宣傳影片推廣客家文化，但今（27）日上架一部「「台女不意外」，女性歧視字眼貫穿主軸，與往日風格截然不同，強調人們常用標籤簡化所有觀感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。