尾牙一人補助350元能辦在哪？網一看搖頭：已經夠爛還開條件

到了每年尾聲，公司行號紛紛開始籌備尾牙事宜，不過也有業者受疫情衝擊折衷舉辦。一名員工怨嘆自家公司今年雖然有尾牙吃，但因疫情導致公司虧損，決定僅補助每人餐費350元，讓他自嘲「是要辦在麥當勞還是肯德基？」，網友也搖頭「350真的不如不給」。

一名員工在Dcard論壇發洩心情，指老闆體恤大家辛苦工作，最終決定補助每人350元當尾牙餐費。而想領這350元還不容易，必須在公司上班6個月以上，且未參加尾牙者不得領現金。原PO看完訊息無奈表示能參加的人估計不超過10個人，認為公司心態是想花3500元就此打發。不少人也附和「350當施捨喔」「已經夠爛了居然還有附加條件」「真的不如不給」。

不少上班族也分享自己的慘況，「我們這五個人總共三百」「還以為我們一人500已經夠爛了」「上一家公司春酒給餐費260元」「二月過年的時候只有一杯奶茶」。不過也有人樂觀表示，知道公司每個月虧損狀況不敢期待有尾牙或年終，覺得還有工作就不錯了。

原PO也加碼吐苦水，老闆時常請假休息，「跑去釣魚還摔到水裡感冒」。對比員工們面臨疫情砍班還是一起苦撐過來，感覺實在很差，「發錢又那個態度我也是笑笑」。也透露老闆似乎不敢直接公布在公司大群組，是透過幹部私下向員工說明。

網友們看不下去老闆這番操作，幽默回應不如直接取消尾牙，再宣布老闆掏出私房錢加碼，平分給大家剛好一人350元。如此一來大家不會抱怨，「還會感嘆老闆私房錢真TM少的可憐」。