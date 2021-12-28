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飯店這項備品最多人帶回家？房務員拜託「能拿走的就拿走」

聯合新聞網 / 綜合報導
飯店示意圖。記者張議晨／攝影
飯店示意圖。記者張議晨／攝影

迎接耶誕節和跨年元旦連假，部分人早已規畫好行程也訂好住宿飯店。有臉書粉絲專頁詢問大家，退房後到底會不會拿走飯店備品？網友答案幾乎一面倒，也釣出前房務人員呼籲「能拿走的就拿走」。

數百則留言幾乎一致同意都會把飯店備品帶走，理由是家中若有客人來拜訪，或是外出露營都相當方便。各種備品中又以牙刷最受大家歡迎，無論是拿來正常使用，或是清潔廁所馬桶、水槽的小縫隙都相當好用。其餘如浴帽、沐浴乳、小包零食等也是常被帶走的物品。

留言中也有前房務人員現身說法，希望大家「能拿走的就拿走」會更方便作業，原因是如果有東西留下來就得多一道檢查外觀的手續，通常外包裝沒髒就續用。但要是自己身為下一組客人，應該也不希望拿到人家留下的備品，因此希望大家可以全部帶走，並分享還真的遇過有房客「連杯蓋杯墊都拿走」。

其中有醫護人員也表示都會把備品帶走，但理由相對特別，為的是給加護病房臨時需要的病人使用。他解釋有些人臨時沒帶沐浴乳、洗髮乳等，這時備品就能派上用場應急，「同事出遊也都會帶回來給病人用」。

另也有網友表示響應環保，出遊住宿牙刷、牙膏等清潔用品都自己帶，甚至在訂房時就告知不用放備品，避免飯店業者的浪費。

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