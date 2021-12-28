傳統手機直上iPhone？網友拍到王世堅這張照片：我大堅哥數位轉型

台北市議員王世堅先前被網友抓包「邊開車邊玩手機」，事後回應稱自己拿的是傳統功能型手機沒辦法玩，並且向大家道歉。然而近日王世堅被發現走進蘋果專賣店，疑似在選購新iPhone，想幫自己升級成智慧一族。

有PTT鄉民恰巧目擊王世堅出現在蘋果iStore，看起來在物色最新3C用品，且旁邊還有一名男子似乎正在幫他介紹商品功能。鄉民聯想到21日王世堅爆出邊開車邊玩手機的新聞，當時對外表示「我的手機沒得玩，我的是智障型(功能型)手機」，此時此刻出現在蘋果專賣店「似乎想通要加入智慧一族了」。

不少網友看了笑翻表示怎麼整天被認出「是頭髮太好認？」「我大堅哥數位轉型」「在挑送給柯p的聖誕禮物啦」「以他的等級買一台ibon都可以」。不少網友也好奇拿功能型手機撐到現在「沒有Line怎麼跟其他人聯絡」，認為店員當務之急可能要先教怎麼用LINE，網友也祝「議員升級成功」。

王世堅使用的手機意外成為亮點，不少網友驚嘆這年頭竟還在使用功能型手機，有留言則認為不用智慧型手機，就不會有被截圖流出的風險。