五月天高雄開唱一事惹惱住戶 在地人嗆五迷：學校都沒教禮貌？

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，25日起連兩個周末在高雄開唱，對幸運搶到票的五迷來說，這可是年度盛事。但對高雄世運主場館附近的住戶來說，就有不同想法了。在地居民抱怨，許多五迷來聽演唱會，在社區小巷隨意停車，居民怒轟，「學校都沒教你們禮貌嗎？」引發熱議。

原PO在爆怨公社PO文指出，歌迷來高雄聽五月天演唱會隨便亂停機車到附近社區小巷子，甚至擋住出入口，「停了車頭也沒回就走掉，都沒有跟住戶打招呼」，讓他非常生氣，認為這些年輕人沒有禮貌。

網友質疑，「道路如果不是你們私有的話，為啥要跟你們打招呼，佔地為王嗎？」、「五月天在我家隔壁開演唱會，也不會來打個招呼，沒禮貌的天團」、「只准自家放盆栽，不准他人停車」、「應該是機車停那邊，她們的的車沒辦法停」、「我看是沒有停在門口啊…為什麼要打招呼」。

網友PO出自家私有地巷弄遭五迷停車的照片，表示非常不滿。 圖擷自 爆怨公社

也有人挺屋主，「高雄很多巷子水泥地真的都是私人產權，有繳地價税的」、「我單純用路面材質去判定，柏油是國有，水泥是私有，但我也有遇過鋪上柏油，結果屋主秀產權的」、「這絕對是私有巷道，建議你們可以在路口張貼公告『此巷道為私人土地，外車停車依法收費』」、「只要調出地籍圖跟謄本就知道了，通常樓主拍的這種絕大部分都是私人的，因為政府根本沒錢徵收，也不會是計畫道路」。

有人提出建議，「請問是私有地嗎？如果是，建議找警察來，如果不是，不想給人停車可以向里長申請劃紅線，我相信以後就沒人敢停了」。原PO後來回覆，水泥路的土地是屬於住戶的，所以屬於私有地。有網友緩頰，「其實樓主也不是不給停，只是覺得要有禮貌打個招呼，結果發現釣了一堆不懂還裝懂的人回說：『公有地為什麼還要打招呼！』」。