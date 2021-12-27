同事間「相互借貸10萬」不危險嗎？ 過來人淚曝經歷：很麻煩

若身邊感情好的同事跟你開口借錢，你願意借給他嗎？一名網友分享，日前發現公司內的同事間有借貸行為，其金額更高達六位數，讓他不禁直言「借到10幾萬還有辦法當同事嗎？」

原PO在PTT上以「大家會願意借同事多少錢？」為題發文分享，自己最近聽到同事彼此間有借貸行為，且金額高達10萬，讓他有點震驚外，更直言「最多幾千可能還ok，我就當我借出去不回來就算了，借到10幾萬還有辦法當同事嗎？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言，「最多一千，超過的要交情非常好才借」、「同事借大錢的你怎麼以為他會還？太天真了」、「急用的話，有在上班都可以跟公司合法預支薪水啊，合法借錢途徑又免利息，幹嘛不用」、「平常待人的態度好就會考慮借超過千，態度不好的完全不想借」、「不借，要討錢的時候很麻煩，還要低聲下氣的，不喜歡」、「借錢請找銀行信貸，不是找同事。我完全不借同事」。

更有許多網友藉此分享自己的經歷，「我有發現當其他同事知道你會借錢給人，他們就會一直找你借，而且金額越來越大」、「我工作的地方有同事跟辦公室的同事們20幾位借錢，幾千到幾萬都有，借到後就裝死不還，大家也拿他沒皮條」、「借過六位數，反正同事跑不了」、「我曾忘了帶錢包的時候跟同事借過100塊吃飯錢QQ，隔天上班立馬還錢」。