快訊

確定不選大新竹市長！林智堅曝後續生涯規劃 盼加速促成竹竹併

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台女不意外」客委會新片宣傳失敗？ 他狠評：一個爛廣告

聯合新聞網 / 綜合報導
客委會上架新宣傳片「台女不意外」，強調人們常用標籤簡化所有觀感，呼籲大家一起撕下它。
客委會上架新宣傳片「台女不意外」，強調人們常用標籤簡化所有觀感，呼籲大家一起撕下它。

客委會不時推出宣傳影片推廣客家文化，但今（27）日上架一部「台女不意外？」，女性歧視字眼貫穿主軸，與往日風格截然不同，強調人們常用標籤簡化所有觀感，呼籲大家一起撕下它。不過，有一名觀眾看完狠評「無法跟客家文化連結在一起，可以說是一個爛廣告」。

該名觀眾在PTT發文貼出客委會「台女不意外？」影片，他分享觀後感想「我真的搞不懂了，諷刺『台女不意外』跟客家文化有什麼關係了？真的完全不懂做這支廣告的意義何在」，並回顧平日PTT八卦板上，沒見過有人把「仇台女」問題扯到客家文化，直批「我只能說，這個廣告的訴求本身就有問題，無法跟客家文化連結在一起，可以說是一個爛廣告」。

還有一名網友另起文章，也評論「仔細看一下這個廣告算是失敗的」，並分析影片有三大重點，首先「台女都是CCR」，他認為這很奇怪，明明CCR的台灣女生真的比例很低；其次「台女請客都要男人請」，他也認為這倒是還好，大部分台灣女生都很正常，「你去美國就知道百分之百幾乎都是男生請」，最後「台女不和公婆住」，其實大部分人長大後根本不想與爸媽同住，何況是跟別人的爸媽。大肆宣揚這些狀況的，「多少都會有，只是這種人大部分都不太正常，要不是飯局妹，就是不太正很自卑」。

有人回應「客委會看太多PTT，我是看不懂想表達什麼」，不過，有閩南族群的網友表態支持客委會，解釋台女只是一種舉例，「說真的大多數客家人被貼標籤歧視都不太會出來辯解或吵架，他們長輩家裡有教，少數族群不要跟多數爭」、「看來廣告不錯有讓人反思效果，PTT仇女太嚴重了」。

廣告 客家文化 客委會 PTT

相關新聞

「台女不意外」客委會新片宣傳失敗？ 他狠評：一個爛廣告

客委會不時推出宣傳影片推廣客家文化，但今（27）日上架一部「「台女不意外」，女性歧視字眼貫穿主軸，與往日風格截然不同，強調人們常用標籤簡化所有觀感

友看完電影「做這動作」遭罵翻 他批：讀到碩士沒這常識？

接近年底，不少強檔的電影陸陸續續上映，對此便有一位網友表示，自己最近在看電影的時候發現，有些人會在電影結束、播放片尾畫面時拿手機出來拍照，讓他不禁無奈貼出警告標語表示「這行為已經觸犯著作權法第91條」，更直言批評有此行為的友人「也老大不小讀到碩士了，還不知道這樣違法嗎？」

蝦皮店到店免運費、吃房租超虧？ 網友揭真相：根本聰明

網購便利，免運活動更吸引顧客下單。一名網友提及，近期大熱的蝦皮店到店不僅要吸收運費，還有店租成本，疑問「為什麼不直接全站免運就好了？」引起網友討論。

醫師半夜收到「驚嚇等級」郵件 原來是他寄來的「暖心祝福」

昨（25日）是聖誕節，親朋好友間會傳訊息祝福彼此「聖誕快樂」，台大醫院婦產科仁醫施景中分享，他在半夜收到一封「驚喜、差不多到驚嚇等級」的電子郵件，祝賀他佳節愉快。

台灣泡麵不如日本？ 網友歸納2點被日本超越

許多人宵夜喜歡吃一碗泡麵，不管是台灣的牛肉麵口味、韓國的海鮮泡麵，或是日本的拉麵泡麵，各有擁護者。日前一名網友好奇問「台灣的泡麵到底強不強？」底下饕客秒答「很強，但不是最強」，有人認為最好吃的是「日本泡麵」，原因在於「湯頭濃醇」、「麵條很Q」。

剝完水煮蛋驚見3顆「皺皺的」 神人曝1原因導致

雞蛋能變化出多種料理，是家庭的常備食材，不過有一名網友發現，他明明用同一批雞蛋下水煮，可是卻有3顆長得很不一樣，外皮皺巴巴的，而且顏色略黃，讓人有食安疑慮，對此，專業網友跳出來解答「是因為蛋被凍傷，才會皺皺的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。