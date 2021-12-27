「台女不意外」客委會新片宣傳失敗？ 他狠評：一個爛廣告

客委會不時推出宣傳影片推廣客家文化，但今（27）日上架一部「台女不意外？」，女性歧視字眼貫穿主軸，與往日風格截然不同，強調人們常用標籤簡化所有觀感，呼籲大家一起撕下它。不過，有一名觀眾看完狠評「無法跟客家文化連結在一起，可以說是一個爛廣告」。

該名觀眾在PTT發文貼出客委會「台女不意外？」影片，他分享觀後感想「我真的搞不懂了，諷刺『台女不意外』跟客家文化有什麼關係了？真的完全不懂做這支廣告的意義何在」，並回顧平日PTT八卦板上，沒見過有人把「仇台女」問題扯到客家文化，直批「我只能說，這個廣告的訴求本身就有問題，無法跟客家文化連結在一起，可以說是一個爛廣告」。

還有一名網友另起文章，也評論「仔細看一下這個廣告算是失敗的」，並分析影片有三大重點，首先「台女都是CCR」，他認為這很奇怪，明明CCR的台灣女生真的比例很低；其次「台女請客都要男人請」，他也認為這倒是還好，大部分台灣女生都很正常，「你去美國就知道百分之百幾乎都是男生請」，最後「台女不和公婆住」，其實大部分人長大後根本不想與爸媽同住，何況是跟別人的爸媽。大肆宣揚這些狀況的，「多少都會有，只是這種人大部分都不太正常，要不是飯局妹，就是不太正很自卑」。

有人回應「客委會看太多PTT，我是看不懂想表達什麼」，不過，有閩南族群的網友表態支持客委會，解釋台女只是一種舉例，「說真的大多數客家人被貼標籤歧視都不太會出來辯解或吵架，他們長輩家裡有教，少數族群不要跟多數爭」、「看來廣告不錯有讓人反思效果，PTT仇女太嚴重了」。