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蝦皮店到店免運費、吃房租超虧？ 網友揭真相：根本聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友質疑，蝦皮開店還要吸收運費、店租成本，這樣不是更虧嗎？引起其他網友討論。路透
一名網友質疑，蝦皮開店還要吸收運費、店租成本，這樣不是更虧嗎？引起其他網友討論。路透

網購便利，免運活動更吸引顧客下單。一名網友提及，近期大熱的蝦皮店到店不僅要吸收運費，還有店租成本，直言蝦皮根本是賠錢貨？更疑問「為什麼不直接全站免運就好了？」引起網友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，最近很夯的蝦皮店到店的每家門市幾乎都充滿貨物以及排隊取貨的人潮，但一家門市只有四個員工還忙不過來，蝦皮還要吸收運費、店租成本，原PO疑問，為什麼蝦皮不直接提供全站免運的服務？直言「這根本就是虧爆吧，搞一個店到店根本智障行銷」。

許多網友回應，蝦皮的免運活動促成買家購買，從賣家中取得更高的獲利，「你是不是因為免運買了嘛？」、「包裹一個抽10塊好，一萬個也才10萬」、「蝦皮抽賣家4%」、「免運很爽的時候，賣家早已把蝦皮抽的費用轉嫁到售價上了」、「蝦皮補助免運更虧。店到店虧更少，根本聰明」。

也友網友分析，蝦皮運用免運的策略，正在建立全台物流通路，現在只是過渡期，「沒看到全聯是怎麼擴張的嗎」、「是為了吃下之後自己物流市場阿」、「市占先幹掉同業就贏了」、「便利商店碰到全聯和蝦皮夾殺」、「不用被便利商店抽根本賺爛好嗎？」

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