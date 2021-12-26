醫師半夜收到「驚嚇等級」郵件 原來是他寄來的「暖心祝福」

昨（25日）是聖誕節，親朋好友間會傳訊息祝福彼此「聖誕快樂」，台大醫院婦產科仁醫施景中分享，他在半夜收到一封「驚喜、差不多到驚嚇等級」的電子郵件，祝賀他佳節愉快。

施景中在臉書表示，25日半夜中研院前院長翁啟惠用私人信箱，寄給他聖誕祝福。從施景中貼出的信件內容，可以看到翁啟惠寫道「祝佳節愉快！也謝謝您的支持，在此表達由衷的感謝！」

台大醫院婦產科仁醫施景中在臉書分享，他聖誕節收到中研院前院長翁啟惠的祝福。圖擷自 Jin-Chung Shih臉書

施景中表示，「我和翁院士素昧平生，只是曾經在個人臉書為他抱不平而已。最近翁院士團隊又在新冠肺炎疫苗取得多項突破，即將造福廣大世人，因而得到媒體廣泛的關注。」

他說：「到現在還是有人在指責他，但是對我來說，那只是在舉箭射日罷了，徒勞無功、自取其辱，無礙太陽溫暖而耀眼的光芒。」最後，他也祝福翁啟惠「早日得到應許的桂冠榮耀」。

短短的貼文也吸引了破4千個讚，有人稱讚施景中「因為您是一位很nice的人！」，也有人指出「期盼臺灣真正科學理性，政治鬥爭不再介入科學領域」。