台灣泡麵不如日本？ 網友歸納2點被日本超越

許多人宵夜喜歡吃一碗泡麵，不管是台灣的牛肉麵口味、韓國的海鮮泡麵，或是日本的拉麵泡麵，各有擁護者。日前一名網友好奇問「台灣的泡麵到底強不強？」底下饕客秒答「很強，但不是最強」，有人認為最好吃的是「日本泡麵」，原因在於「湯頭濃醇」、「麵條很Q」。

一名網友在PTT指出，台灣泡麵最常聯想到的是「滿漢大餐」，除了可以吃到完整的肉塊，紅燒牛肉麵湯頭、麵條也還不錯，但價格比以前貴不少，因此他好奇「台灣的泡麵到底強不強？」

對此，有人認為「雖然很強，但不是最強」、「台灣泡麵變化不大」、「台灣泡麵贏過韓國」、「比東南亞、韓國泡麵好吃」。也有網友認為「日本泡麵」最好吃，直言「和日本沒得比」、「目前吃過最好吃的是日本的」。

網友認為日本泡麵好吃之處在於「湯頭」跟「麵條」，包裝設計也很好，台灣則是「配料很多」，專業網友評論「台灣那個調理包，死不更新，每次用完都沾滿手，日本泡麵還有一堆小巧思」、「日本的泡麵的湯頭不錯，配料的話台灣真的猛」，建議「台灣泡麵該多看看其他國家的泡麵，學習麵體製作技術，麵條要更Q，湯頭要濃醇一點」。