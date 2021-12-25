半夜見鄰居「家門口點紅蠟燭」嚇到 網揭儀式背後真相

世界各地國家有不同的民俗風情，習以為常的儀式在外人看來卻摸不著頭緒。有一名網友發現鄰居半夜在門口點紅蠟燭，時間點看起來有點恐怖，有網友回覆這是源自香港的習俗，用作給先人引路回家之用。

一名網友在臉書「爆系知識家」發文，他表示鄰居半夜在門口點了紅色蠟燭，因為時間點晚了，加上家裡有年僅4歲的小孩子，而且距離鄰居家只有10幾個階梯，所以怕小朋友比較敏感，所以想問大家該注意什麼事項。

網友看到也紛紛回應，「我南部這邊我是沒看過門口蠟燭的習俗，因為我本身也做過師公」、「過世通常不會用紅蠟燭，有些民俗收驚、驅邪，會點紅蠟燭如果是辦喪.....就可能是引路燈！現在已經很少在家中打桶了！都是在殯儀館放」，也有人建議原PO「如果怕孩子夜驚睡不好，可以求個平安符帶在身上，另外也可以洗抹草澡就沒事了」。

也有網友說明，這是來自香港的習俗儀式，「門口蠟燭」又稱為「長明燈」。粗身圓形蠟燭，外有透明高温膠包著，底部有鋁製圓托，用作給先人引路回家之用。使用期間，需用鐵桶盛載，放置於大門口外，蠟燭需一枝接著一枝延續點著，直至先人「上山」後才停用。

「門口蠟燭」分有紅色及白色兩種，先人年齡滿六十者使用紅色蠟燭，未過六十者則用白色蠟燭。若先人年齡接近六十者，也會使用紅色蠟燭。