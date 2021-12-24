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他好心送二手傢俱卻惹一肚子氣 過來人曝「背後真相」
歲末年終，不少人都會將家裡用不到、多餘的物品整理清潔後，再放到臉書社團來提供有需要的人領取，不過有一名網友在「爆怨2公社」表示遇到一位沒有禮貌的人向他索取，讓這名網友氣得說「都想直接請清潔隊丟掉算了」。
原PO將家裡的一張桌子整理乾淨後，打算放到臉書社團上免費送給有需要的人，就有位網友劈頭就直接說「這個給我，何時方便取貨？」、「明天晚上6、7點過去載，給我地址」，問答當中連個「請」、「謝謝」都沒講，讓原PO不滿地說「請問可以有禮貌一點嗎？我是送你，不是欠你」。
不少人看了紛紛聲援原PO，「地方社團一堆這樣不會講話又愛討東西的人」、「現代人沒禮貌的太多了，而且大多認為他自己很有禮貌」、「現在的人很少寫書信了，書面禮儀都不懂」、「如果你給了他，他到了還會叫你搬去他車上」、「請、謝謝、對不起，很難嗎？」、「我也遇過，所以再也不送，直接丟掉」。
還有過來人透露有些人取走二手傢俱就是為了轉賣，「有次在別的社團看到有人要贈送桌子，剛好我家沒餐桌，也想要排，沒想到看到某位賣二手傢俱的朋友小帳稱是單親家庭需要餐桌，後來他還私問我要的話那桌子賣我1000，我整個火大到不行」。
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