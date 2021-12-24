點麥當勞備註「不要按電鈴」 外送員照做還吞負評網笑：超無辜

現代人為求方便常常點外送美食，外送員送餐常會遇到客人各種要求，有位網友就在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享客人備註要他「千萬不要按電鈴」，他明明照做沒按電鈴，還是得到了外送人生第一個負評。

原PO表示，有客人訂麥當勞，但不想讓家人知道，所以特別備註「千萬不要按電鈴」，結果原PO剛到門口，客人老爸正好外出回來，當場接過麥當勞餐點就進門了。原PO轉頭就聽見爸爸怒吼聲：「這麼胖了，還吃麥當勞！」，接著原PO就發現這一單得到外送生涯「第一個負評」。

原PO也補充，客人爸爸拿走餐點的時候，還很客氣地說「謝謝你」，沒想到轉頭就去罵孩子。原PO也表示他不會去申訴，因為「害客人被罵是事實，我認了」。

PO文一出，網友笑翻，「他只備註不要按電鈴耶...並沒有備註要躲他爸呀」、「客人一定認為你是故意拿給他爸的，真覺得你好無辜」、「覺得很可憐，但還是不小心笑出來」、「今天最好笑」、「掃到颱風尾」、「天註定要被發現，幫你寫個衰」、「明天同一時間記得去按門鈴喊麥當勞歡樂送」、「跟王力宏一樣，偷吃被抓到」。

過來人說，「客人真沒經驗，應該自己下樓，約隔壁巷口的電線桿自取」、「他自己不出來攔截，被爸爸遇到是活該」、「我也遇過在門口等客人死不出來，原來是他爸媽在門口講話他不敢出來拿，我就看著他被罵：『啊你讓人家等這麼久喔？』」、「這種備註我會說隔壁叫的，不會給老爸」。

也有人表示負評理由百百款，「不能按門鈴會吵到家人或小孩，敲門說門會壞，找錢太慢用計算機也不行，放地上打電話問他又嫌煩，店家拖餐等太久不爽...什麼理由，都能按負評」、「外送員很多都是『莫明奇妙』就多了一個負評，也是很無言的」。