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王力宏太摳害慘自己？ 網友揪出「歷代iPhone」讓李靚蕾拿到證據

聯合新聞網 / 綜合報導
眼尖網友發現李靚蕾都用王力宏的舊手機，因此可順利恢復「被刪除的資料」。圖／聯合報系資料照片
眼尖網友發現李靚蕾都用王力宏的舊手機，因此可順利恢復「被刪除的資料」。圖／聯合報系資料照片

蕾宏之戰隨著昨（23日）李靚蕾聲明暫告一段落，不過網友仍熱烈討論，許多人好奇「李靚蕾為何能取得出軌證據」，對此，中國大陸網友發現「可能是王力宏每次換最新款iPhone時，都把舊款交給李靚蕾」，導致對話紀錄外洩。

中國大陸問答網站「知乎」有位名為「白日夢泡泡」的網友指出，從微博顯示貼文的手機設備來看，可以發現2016年到2017年，王力宏跟李靚蕾的手機是用一樣的，都用iPhone 6s plus和iPhone 7 plus，但從2018年以後，兩人的手機開始型號不同，而且疑似王力宏每年換新機後，舊手機都拿給李靚蕾使用。

網友指出，從2018年到2021年，王力宏每年都換最新一代手機，一路從iPhone 8 plus換到 13 Pro Max，但李靚蕾從2017年的iPhone 7 plus，直接跳到2019年的iPhone Xs Max，而且換手機的時間重疊「王力宏用iPhone Xs Max發最後一篇微博的時間點是2019年9月21日，李靚蕾用iPhone Xs Max發的第一條微博是2019年9月24日」。

iPhone 12 Pro Max也是同樣操作，王力宏在2021年10月1日用iPhone 12 Pro Max發最後一條微博，李靚蕾用iPhone 12 Pro Max在2021年12月18日發第一條微博，王力宏從2021年10月12日改用iPhone 13 Pro Max發文。

因此，網友推測「以李靚蕾的經濟水準，就算對3c產品不感興趣，或者不是果粉，也不至於在iPhone出最新款手機後，馬上買前一代舊款吧」。網友批評，「自己用最新款手機，把舊款的給老婆用，一個手機都能摳成這樣，房子、車子就別提了」。

還有一位中國大陸知名娛樂博主「游魚論」指出，「從2019年開始，李靚蕾真的疑似在用王力宏淘汰下來的手機，如果是真的，王力宏也太粗心了，手機裡面的訊息很容易恢復的，手機裡有一堆約炮證據，也敢交給老婆？」

許多人看完以後，批評「王力宏自己用最新的13，老婆還用舊款，是真的很摳」、「連個手機都捨不得給老婆買，真是絕中之最絕」、「能發現這些點真的是福爾摩斯，真的佩服」、「還是太摳導致的」。

李靚蕾 王力宏 iPhone

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