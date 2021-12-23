抽中1000元被主管「灌整瓶紅酒」 她怒列3理由：痛恨尾牙

歲末年尾將至，許多公司都有舉辦尾牙活動的慣例，透過員工齊聚一堂凝聚感情，也藉此犒賞員工一整年來的付出與辛勞。不過，有位女網友就指出，自己非常討厭參加尾牙活動，並直指尾牙令人感到厭惡的3大理由，沒想到話題意外引起眾人共鳴。

原PO在Dcard發文表示，她在現職公司待了3、4年左右，一開始剛入職時，其實對於參加尾牙會感到開心，覺得有吃、有喝，還有獎金能拿，但過了幾年後卻心生厭煩，仔細思考背後原因後，她統整尾牙令人卻步的3大理由，分別是催酒、裝熟和強迫表演。

她指出，首先關於催酒，曾經有次她在尾牙中抽中了1000元，主管就要她灌完一整瓶紅酒才能領錢，隨著年紀愈來愈大，每次尾牙結束總想吐不適，讓她實在不願意再這樣被催酒；而裝熟的部分她分享，尾牙時總是有許多根本不熟的人跑來敬酒，基於禮貌，就算根本不想和對方交流，還是只能陪笑、回敬酒，讓她無奈直呼「參加完真的會一肚子氣，我到底來參加公司聚餐還是地獄尬餐？」

最後，則是每場尾牙都會為了炒熱氣氛而準備才藝表演，但原PO抱怨，平時公司的事情就已經夠繁忙，下班後還得為了演出聚在一起練舞，額外花費心力與時間。種種因素下，她直言，自己真的不喜歡參加尾牙，但每當聊起相關話題，這樣的想法卻總會被認為「很難搞」，讓她實在無奈。

文章底下引起許多網友的共鳴，紛紛直呼「我待的科技業就算中獎也會被強迫請客甚至倒貼錢，根本不要中還比較好，還好今年停辦」、「討厭員工表演+1，之前公司要求新人都要上台表演，覺得超瞎，平常工作都累死了還要花時間練表演，尾牙不是要感謝員工嗎？強迫表演根本是在整人」、「我也不喜歡參加」、「超討厭尾牙，尷尬得要死」、「平常上班就要面對同事了，放假還要去跟他們應酬，有夠累」。