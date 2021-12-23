炒空心菜加入這配料 老饕一致大讚「超美味」
台灣蔬菜種類眾多，每一種都有豐富的營養價值，而空心菜是餐桌上最常見到的菜餚之一，但怎麼料理才好吃呢？就有一名女網友在臉書分享媽媽教她做的空心菜料理，不少老饕一眼就認出配料，還大讚這搭配非常美味。
原PO在臉書「家常菜」貼出一道空心菜料理的照片，除了空心菜以外，裡頭還摻雜了一些看不太出來是什麼東西的配料，原PO問大家「知道這是什麼菜嗎？媽媽以前教我煮的！很好吃」，照片引起許多鄉民們熱烈討論。
貼文引起熱烈討論，「蒲子乾炒空心菜」、「高麗菜干炒空心菜」、「水映菜嗎？」、「看似不像豆皮，倒像高麗菜乾」、「管它什麼菜，好吃就是好菜」。
還有不少老饕一眼就認出，「空心菜炒豆皮」、「豆皮炒空心菜~簡單但是很美味」、「好像涼拌空心菜豆皮」、「空心菜炒腐皮」、「空心菜炒豆皮，豆皮用撕的」、「豆皮很好用，炒花椰、菠菜、高麗菜、小芥藍都很搭，但我還是會把豆皮先煮鍋再炒菜，因為它很油」、「好像是豆皮，適合用在素食上」。
原PO最後公布答案就是「空心菜炒豆皮清刺（豆皮絲）」，她還分享料理方法「炒鍋先放油再放蒜頭爆香一下（如果喜歡吃辣的人可以放幾片辣椒）然後放梗跟清刺加水下去煮，滾幾分鐘讓梗跟清刺軟化，再放葉片加入鹽跟味素滴兩滴香油起鍋，很好吃」。
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