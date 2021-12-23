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中職／悍將24日公布教練團 陳金鋒將接任二軍總教練

他見按摩店人員驚「怎麼穿這樣？」 老司機跳出來揭神秘服務

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾久坐辦公室容易感到肩頸痠痛，便會利用下班或休假時到按摩店放鬆筋骨。示意圖／Ingimage
許多民眾久坐辦公室容易感到肩頸痠痛，便會利用下班或休假時到按摩店放鬆筋骨。示意圖／Ingimage

久坐辦公室容易讓人感到肩頸痠痛，許多民眾也會利用下班或休假時，到按摩店放鬆筋骨，由專人協助舒緩疲勞。然而，近日一名網友路過一處按摩店時，發現店內服務人員的穿著相當清涼，與一般常見的打扮相當不同，並好奇詢問「這種穿法是常態嗎？」，文章意外釣出資深老司機，更揭開了按摩店的另一層面紗。

日前，一名網友騎車經過一家按摩店時，發現店內服務人員的穿著超乎他的想像，只見工作人員穿著細肩的連身洋裝，腳上踩著恨天高拖鞋，打扮與一般常見的按摩店相當不同，令他非常驚訝。他也好奇的在PTT發文詢問，「按摩店都穿這樣喔？這種穿法是常態嗎？」，沒想到立刻釣出專業老司機解答。

老司機網友回文表示，原PO所見的按摩店並非「一般的店家」，該店有提供「釋放生理需求」的服務。他分享經驗表示，該店家多為越南籍員工，客人進店指名服務人員後，就會被帶到按摩床上，並要求穿著免洗內褲進行「療程」。

老司機提到，服務人員會先進行簡單的按壓動作，協助客人放鬆身體，但按摩技巧無法特別要求。隨後，服務員就會以手進行「釋放需求」的服務，一次「療程」要價1千元，途中若有其他需求，都可直接詢問服務人員。他也透露，若店內生意好時，可能還會聽到其他客人的聲音，但如果當天生意不好，便只會聽見員工們聊天的聲音。

他也加碼爆料，若店內突然放起越南流行歌曲，那就是有人加價1千元買「進一步服務」，客人能夠與小姐進行「人與人的連結」，但服務員未必配合，所以建議加價前應三思。老司機也分享個人感受，他表示，店內服務人員穿著清涼多是為了上班需求，下班後卸了妝就像不同人一樣，不講話根本認不出來。

網友騎車經過一家按摩店時，發現店內服務人員的穿著超乎想像。圖／取自PTT
網友騎車經過一家按摩店時，發現店內服務人員的穿著超乎想像。圖／取自PTT

PTT 按摩

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