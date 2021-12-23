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尾牙哪道菜讓人最不爽？ 網一面倒點名曝光率超高的「它」

聯合新聞網 / 綜合報導
一年過去，許多公司會舉辦尾牙活動犒賞員工的辛勞付出。 示意圖／ingimage
一年過去，許多公司會舉辦尾牙活動犒賞員工的辛勞付出。 示意圖／ingimage

年關將至，為了犒賞員工一年下來的辛勞，許多公司會舉辦尾牙來宴請員工，但有一名網友在臉書粉專「靠北餐廳2.0」發文討論「尾牙出現哪一道菜會讓你最不爽？」，貼文一出，隨即引起網友熱議。

大家紛紛留言評論「我曾經參加過一個婚禮上來整盤炒香菇，對...沒有其他材料了，只有九層塔。炒！香！菇！」、「草仔粿」、「番茄炒蛋」、「蔥炒飯，大飯店招待的！傻眼」、「蘿蔔糕五片，十人分著吃」。

其中網友們異口同聲點出同一道菜，「炸小湯圓沾花生粉」、「炸湯圓」、「炸紅白湯圓！」、「花好月圓」、「算一道菜的，一道小湯圓！」，但也有人坦言炸湯圓這道菜除了應景，其實也相當美味。

然而，部分網友對這個問題哭笑不得，苦笑回應「沒尾牙，沒辦法跟你們說」、「我已經三年沒吃過尾牙了，出什麼菜都可以」、「尾牙本身就讓我很不爽」、「有尾牙就感恩了」、「有尾牙已羨慕」。

尾牙 湯圓 喜宴 年菜

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