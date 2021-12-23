徐若瑄3度澄清無介入王力宏婚變 律師揭最佳反擊法：很無奈

徐若瑄捲入王力宏、李靚蕾婚變，昨天(22日)三度發聲澄清，強調「沒有介入李王的婚姻」，但外界仍眾說紛紜，對此律師林智群則教一招「最佳反擊法」，並舉出2002年的例子，表示「清者自清」這句話現代已經行不通，碰到抹黑，你不澄清，大家就當成你默認」。

林智群在臉書發文指出，2002年有一位鄭先生在KTV被一個官員舔耳朵，結果回去越想越不對勁，就找前立委李慶安陳情，說那個官員是涂醒哲，涂醒哲也否認是自己，希望能和李慶安與鄭先生見面解釋，但李委員不接受，結果事情已經傳開，新聞都在報導。

涂醒哲召開記者會，提出不在場證明，說那天在陪爸媽，接著李慶安帶鄭先生召開記者會，涂醒哲知道後馬上衝去踢館，當時一堆記者跟在後面跑，像是馬拉松場面一樣非常壯觀，最後發現，原來舔耳的是一個屠姓官員。

林智群說，有一句話叫「清者自清」，但在現在這個網路時代，這句話已經行不通了，碰到抹黑如果不澄清，大家就會當你默認，明明應該採無罪推定原則，可是被黑的人，就是要用很強烈的方式，才能捍衛自己的清白，這是非常不公平，也是非常無奈的事。