女生30歲「沒存款很正常？」 網點現實面喊：太省會變土妹

隨著物價不斷攀升，生活成本也跟著增加，讓不少剛畢業要找工作的社會新鮮人感嘆難存錢，還有不少已經在職場上打滾一段時間的人也覺得很難存得了錢，對此便有網友好奇發文詢問「女生30歲沒什麼存款，正常嗎？」

原PO在PTT上以「30歲女生沒什麼存款很正常？」為題發文表示，自己最近問了幾位女同事有沒有在理財，結果她們存款都才10、20萬左右而已，然後說女生這樣很正常，大部分都沒什麼存款，而且女生的開銷很大，便讓他好奇想問「男生30歲戶頭十幾萬出去大概會被吐口水，女生30歲這樣就很正常嗎？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言回應，「能存20萬是因為這兩年沒辦法出國」、「20幾歲一堆女生存5萬就出國，30歲沒錢正常」、「投資自己，才能從老公那邊賺回來」、「正妹不用存錢啊，出門在外有工具人付錢」、「過30進廠醫美，本身沒錢的話，會更存不到錢」、「男生30歲要有房有存款不然沒上進心，女孩兒一切都是投資自己」。

但也有網友認同原PO朋友的說法，「很正常啊，開銷很大的，如果硬要省會變成土妹」、「好吧，那省一點，不要化妝品、出門穿個T恤布鞋、拿個便宜的帆布包，結果被說普妹，不會好好打扮？」、「以擇偶市場，男生其實比較在意女生漂亮，存100萬的龍妹跟0存款的正妹，正妹的投資沒有錯啊」。