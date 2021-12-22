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Yumi遭網友爆料「假輕生」 By2工作人員回應曝現況

早餐店「加蛋」超誇張價錢曝 網含淚捏錢包：是鑲金的喔？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己某天到早餐店點餐並「加蛋」時，才發現現在加蛋居然要15元。 圖／ingimage
一名網友分享，自己某天到早餐店點餐並「加蛋」時，才發現現在加蛋居然要15元。 圖／ingimage

因物價不斷攀升，很多美食的價格也不斷漲價。對此便有一名網友分享，自己某天到早餐店點餐並「加蛋」時，才發現現在加蛋居然要15元，讓他不禁傻眼直言「太爽了吧！這個蛋一定超好吃的啦！銅板小確幸的高級享受。」

原PO在PTT上以「早餐店加蛋要15塊了」為題表示，自己發現早餐店「加蛋」居然要價15元，便讓他認不住開酸「這個蛋一定超好吃的啦！」、「連加蛋價格都這麼美麗，有加蛋15塊的八卦嗎？」

此文一出，便有不少人也對於這個價錢十分傻眼，「15是怎樣，鑲金的喔」、「土雞蛋是不是」、「一定是用高級油，有機蛋」、「15元，是鴕鳥蛋嗎？」還有人也跟著反串，「母雞懷胎十月辛苦生下的，賣個15很過份嗎」、「沒有30都算便宜啦」、「你可以自己煎啊」、「自己煎蛋帶出門啊！」

實際上，近期因王品及麥當勞兩大餐飲龍頭宣布漲價後，不少餐飲業掀起一股漲價潮，其中包括知名牛肉麵店、台南人氣鹹粥店、連鎖炸雞店及火鍋店，都紛紛公布漲價消息。

漲價 早餐 PTT

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