花2.1萬買到「土石流」蛋糕、陶土狗要7千 網搖頭：搞到品種不同厲害了

一年一次的生日彌足珍貴，不過有消費者花了2萬1600元訂製蛋糕，收到貨時卻發現有如「土石流般」，最下層疑似內餡偏濕整個基座垮台。店家更聲稱最上方的「陶土狗」要價7千元，對比本尊相似度有不小落差，讓訂蛋糕的人實在吞不下去。

有消費者在臉書社團分享，原本開開心心聚會訂了蛋糕，卻被店家土石流般的成品壞了氣氛，「蛋糕都還沒下店主的車就是這副德行」，並指控老闆娘依然要求簽收，怒罵是價值不菲的手工訂製「破蛋糕」。

而當初訂蛋糕的人看見這番景象，事後私訊店家要求全額退費而非部分退款，但疑似遭到店家封鎖無法傳送訊息。民眾附上此次生日蛋糕主角15歲「胖胖」本尊和店家所作的陶土狗對比，認為7千元花得並不值得，網友看了紛紛搖頭表示看起來「搞到品種不同也厲害了」「什麼技術敢收這種價格」。

圖擷自 【爆廢公社公開版】

原PO也更新內文附上毀損照片清晰照，並指出派對前一天要求看成品照片，店家卻一直敷衍了事，質疑蛋糕其實根本沒有做好。即便上了新聞版面，原PO表示店家依然堅持「要我們買下陶土狗」，並決定在臉書社團公布店家名稱。

從私訊內容可見，對於消費者要求全額退費，以及表示將有記者採訪，店家僅表示「非常抱歉」「不耽誤你了」，隨後即疑似遭到封鎖無法再傳送訊息。