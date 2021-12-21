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他問男性剪髮從400一路漲到800元貴嗎？網友點出超殘忍事實

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子詢問男性剪髮從400漲到700，明年又要漲100元，來到800元的價格是否太貴，引起不少網友討論。（示意圖／ingimage）
一名男子詢問男性剪髮從400漲到700，明年又要漲100元，來到800元的價格是否太貴，引起不少網友討論。（示意圖／ingimage）

頭髮會影響一個人的外觀，相較於女性在髮型上的百變風格，男性選擇性較少，對他們來說「頭髮等於男生的第二生命」。就有網友表示，平時常剪的髮廊將要漲價100元至800元，詢問網友「男性剪髮值800元嗎」，引起不少網友討論，有網友點出殘忍事實：「臉帥剪100塊的也帥，臉醜剪800（元）只有頭髮帥。」

一名網友在批踢踢（PTT）的「Gossiping」版詢問，平時常去的某家髮廊的剪髮價格為700元，但後來得知為他剪髮的這名設計師明年調漲100元，價格變為800元，100元的漲幅讓他有點尷尬，「雖然給那位設計師剪很久了，也習慣了。」並表示以前原始價格為400元，多年來漲到700元，「我覺得差不多是我的極限了吧」，認為男生1至2個月要剪髮一次，「一年下來也是一筆錢」，詢問網友「男性剪髮值800元嗎」？

該文Po出後引起不少網友熱議，不少網友認為漲100元真的太貴了，「我都剪100元」、「我500（元）就覺得貴了。800是剪兩個頭逆」、「那就換一間再從400開始（漲）啊」；但也有人認為「含吹洗800超便宜」、「700都剪得下去了」，何必在意漲到800元。還有過來人表示，「男生剪100的幾乎都腦癱（指剪得不好看），給你參考。」

不過，卻有一大部分網友點出殘忍事實，「我是剪100的帥哥啦。五官夠深遂髮型就不用太花俏」、「看臉，剃光頭都帥」、「金城武今天剃光頭就會變醜了嗎」、「人帥剪100的就好了」、「臉醜剪800（元）只有頭髮帥。」

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