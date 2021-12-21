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揪團訂麥當勞加一元多一件 同事只付「1元」他氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO跟同事揪「加一元多一件」，一位同事則說「不是買一送一嗎？那我這份不就只要一塊」。 圖擷自Dcard
原PO跟同事揪「加一元多一件」，一位同事則說「不是買一送一嗎？那我這份不就只要一塊」。 圖擷自Dcard

餐廳推出大組合優惠時，不少人會跟親朋好友一起揪團點餐。一名網友提及，跟同事點了「加一元多一件」的餐點，對方卻以為付一元就好，讓原PO直言「刷新我三觀」，引起大批網友討論。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，跟同事一起點麥當勞歡樂送推出的加一元多一件活動。但在收錢時，其中一位同事說：「不是買一送一嗎？那我這份不就只要一塊」；原PO表示，其實同事間並非第一次揪團點歡樂送，在吞不下這口氣之下，便私訊告知該同事應該要AA制，對方卻回應「下次應該講清楚，才幾十塊又不是付不起」，讓原PO直言「刷新我三觀」。

許多網友留言「你同事吃相有夠難看，態度真惡劣」、「我們公司也有這種人，所以有這種活動大家都不會揪她」、「你同事人品很差，這種短多長空的操作到後面都會沒朋友」、「會佔便宜的人還是保持距離吧，這種人拿了好處只會當應該不會感謝你的」。

不過，也有網友認為，不用特意要求對方付錢，「沒多少錢我會送他吃耶，就當社交費了」、「跟同事不用計較那麼多啦！反正你沒揪他自己點也是要花一樣的錢，買一送一就當做社交送他，能搞好關係也算是賺到啊」、「跟同事別計較那麼多，說不定你請了他之後在工作上會有小回饋，就賺了」。

麥當勞 社交 職場

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