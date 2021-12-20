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王力宏事件最大贏家出爐 PTT鄉民狂推：八卦版終於復活了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為王力宏事件最大贏家就是PTT八卦版。圖／宏聲音樂提供
網友認為王力宏事件最大贏家就是PTT八卦版。圖／宏聲音樂提供

藝人王力宏與前妻李靚蕾鬧翻，接連多日隔空交火，全球觀眾吃瓜不亦樂乎。有鄉民詢問「宏宏事件最大贏家是誰？」其他網友一面倒狂推是「八卦版」，嗨爆表示「八卦版終於復活了」。

PTT鄉民詢問「宏宏事件最大贏家是誰？」該網友表示，「本版（八卦版）常充斥網軍，相互批鬥，宏宏事件讓本版重拾本質，本版是否成最大贏家？」

其他網友紛紛狂讚「確實終於變回八卦版」、「八卦版回歸」、「八卦復活」、「八卦版，難得不用看到滿地蟑螂」、「八卦鄉民」、「八卦板啊，一堆四趴都安靜了」、「愛聊八卦的人」、「八卦版，難得不用看柯韓粉帶失智列車」。

還有網友留言「朱立倫不用下台」、「神救援公投」、「鄉民成最大贏家」、「絕對是賣爆米花的」、「蠻牛吧，當人家都不用睡覺的，越夜越精彩」、「當然是觀眾啊」、「記者、觀眾、羅志祥」、「吃瓜的吧，吃到撐」、「林秉樞」、「朱立倫跟侯友宜」。

PTT 李靚蕾 王力宏

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