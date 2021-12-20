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看蜘蛛人3遇情侶狂討論劇情、外國人嗨爆狂吼 他崩潰開罵

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨遇到史上最糟觀影體驗。 示意圖／imgimage
網友抱怨遇到史上最糟觀影體驗。 示意圖／imgimage

電影時應保持安靜，避免影響其他觀眾觀影感受，有網友近日到影城觀賞蜘蛛人3，想不到遇到有史以來最可怕的觀影體驗，坐他旁邊的情侶不斷討論劇情，在附近的一群外國人甚至把電影當演唱會看，整場不斷狂吼，徹底毀了所有人的觀影時間。

有網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，他日前去看蜘蛛人3，遇到有史以來最可怕的觀影體驗，坐旁邊的情侶不斷吵鬧，女方大聲的問蜘蛛人是什麼，男方則花了2小時向她解釋。

不只如此，坐情侶旁邊的一群外國人更誇張，他們根本是把電影當演唱會看，從頭到尾都在大吼大叫，不斷狂喊「哇哇哇spider man耶耶耶」，加上大聲討論劇情、大聲複誦台詞。

該網友崩潰表示，「最後看完之後我直接走過去開罵，他們還水汪汪看著我？」其他網友紛紛留言「你形容的叫聲有聲音欸！很像在山上看到猴子」、「只能說沒水準很可怕」、「這種的我都直接罵了還等散場，垃圾就該被大家注目，疫情期間的電影院好多了」。

演唱會 爆怨公社 蜘蛛人 電影

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