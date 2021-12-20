竹科工程師辭職跑外送 他曝「2大優點」：超後悔！

外送平台崛起，不少人轉行外送員或兼職外送，一名前竹科工程師表示，辭職後改送外送，想不到不只不會被老闆罵，還能自由上下班，加上操作股票、外接程式設計案子，月薪與工程師時期差不多，讓他直呼「我幹嘛不早一點離職」。

一名網友在臉書社團「外送師ㄟ543」發文表示，「我在竹科做了五、六年。被老闆壓榨了五、六年。真的受不了就辭職當外送員過度一下，沒有老闆、自由上下班的感覺也太爽了吧！白天玩玩股票，晚上回家接接程式設計的case，賺的也沒有比較少，我幹嘛不早一點離職？」

其他網友紛紛留言「所以路上的包才越來越多啊，台灣老闆太壓榨人了」、「一堆老闆真的是把員工當狗」、「在竹科賺得比跑單少我也是笑笑」、「就是有少數慣老闆，早離職也好，有技術性工作薪資還比外送員薪資少」。